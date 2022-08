Litiga con la figlia e incendia l'hotel dove c'è la sua famiglia. Poi, il dramma: la nipotina di 9 anni uccisa a coltellate

Ha litigato con la figlia e il genero e ha incendiato l'hotel dove c'era tutta la sua famiglia. E per quell'episodio, avvenuto nel 2019 in Lituania, a giugno è stata condannata a 8 anni di carcere. Poi, un mese fa, il dramma: Inga Papstaitiene, la 55enne di origine Lituana condannata per aver incendiato la struttura alberghiera, è stata avvisata che la nipotina Lilia, di nove anni, è stata uccisa a coltellate in strada a Fountain Lane, Boston (Usa).

Tragedia familiare

La tragedia che ha colpito quella famiglia lituana è avvenuta a fine luglio: un ragazzo di 22 anni ha ucciso a Boston una bambina di 9 anni, la nipotina della donna condannata per l'incendio dell'hotel in Lituania. La piccola è stata accoltellata a morte mentre giocava con la sorella per strada, poco distante da dove lavorava sua madre.

Ora la famiglia di Lilia sta raccogliendo fondi per erigere una statua in memoria della bambina, proprio nella strada dove ha giocato sin da piccola.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Agosto 2022, 12:53

