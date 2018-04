Telegram down, utenti nel panico e risarciti con Ethereum e Bitcoin

Repairs are ongoing after a massive power outage in the Amsterdam region that affected many services. Telegram users in Europe, MENA, Russia and the CIS are currently unable to connect. We apologize and will update you on the progress. https://t.co/WyfYimZoKV — Telegram Messenger (@telegram) 29 aprile 2018

Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience – the problem is being solved. — Pavel Durov (@durov) 28 aprile 2018

We're sorry that the incident happened.



(e non ne vuole sapere di tornare a funzionare). Dall'una di questa notte, in varie zone del mondo, l'app di mesaggistica istantanea ha un problema dovuto ad alcuniin. Gli utenti sono furiosi super l'ennesimo malfunzionamento, nonostante le rassicurazioni degli sviluppatori: «Abbiamo quasi risolto, a breve dovrebbe tornare a funzionare per tutti». Per il disagio, gli utenti possono richiedere un risarcimento in criptovalute (ed).Gli utenti di Telegram, che evidentemente preferiscono questo strumento rispetto a un concorrente come WhatsApp, per lunghe ore hanno continuato a visualizzare solo il simbolo dell'orologio d'attesa.ha spiegato la natura del problema: «C'è stata un'interruzione di energia che ha coinvolto alcuniche si trovano ad, causando l'interruzione del servizio in gran parte dell'Europa, della Russia, del Medio Oriente e del Nordafrica. Siamo al lavoro per risolvere il problema e ripristinare il servizio. Ci scusiamo per l'inconveniente e vi terremo aggiornati»., fondatore e ceo di Telegram, si era affrettato a spiegare cosa è successo: «C'è un massiccio surriscaldamento nei server che potrebbero causare problemi di connessione agli utenti europei nelle prossime due ore. Ci scusiamo per l'inconveniente, stiamo risolvendo il problema». In realtà,sembra essere un problema molto più esteso rispetto ai soli territori europei ed il ripristino del servizio a tutti gli effetti sembra richiedere più tempo del previsto. Anche quando Durov ha annunciato di essere ad un passo dalla risoluzione del problema, gli utenti da varie parti del mondo hanno replicato: «A noi ancora non funziona». Altri, invece, sono stati più fortunati e confermano di essere riusciti a utilizzare di nuovo Telegram.Per scusarsi del disagio, Durov ha anche annunciato di voler fornire un piccoloinagli utenti, in Bitcoin e Ethereum.