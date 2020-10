Tassista investe una donna, la stupra e la uccide poi si unisce ai soccoritori nelle ricerca

Investe una donna, abusa di lei, la uccide e poi finge di aiutare nelle ricerche dopo la denuncia della scomparsa. Sydney Sutherland, 24enne dell'Arkansas, è stata travolta da un tassista che l'ha investita mentre lei faceva johhing. Dopo aver visto che era ancora viva però l'uomo ha abusato di lei per poi ucciderla.

La famiglia della vittima non vedendola tornare ne ha denunciato la scomparsa, è stato a quel punto che sono scattate le ricerche alle quali si è unito lo stesso tassista come soccorritore volontario. La donna, che lavorava come infermiera, era uscita per fare jogging quando è stata investita dal 28enne. L'uomo ha poi ammesso di averla speronata intenzionalmente e quando era a terra stordita ha abusato sessualmente di lei prima di ucciderla. Subito dopo ha occultato il corpo in un campo vicino all'autostrada e ha proseguito lungo il suo tragitto.

Il copro senza vita della donna è stato scoperto due giorni dopo e solo grazie all'analisi dei tabulati è stato possibile risalire all'autista che ha confessato il delitto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Ottobre 2020, 22:36

