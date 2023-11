«Ho tagliato i capelli alla figlia di un'amica perché sembravano un nido d'uccello, ora sua mamma è furiosa con me»

di Hylia Rossi

Ci sono dei limiti da rispettare quando si ha a che fare con i figli degli altri e sebbene non siano scritti da nessuna parte e non ci sia un vero e proprio regolamento a cui poter fare affidamento, di solito è il buon senso a dettare fin dove ci possiamo spingere.

Tuttavia, alcune situazioni non sono bianche o nere e può risultare complicato capire quale sia la cosa giusta da fare. In questo caso, l'amicizia tra due mamme è stata ridotta in frantumi da un taglio di capelli: la donna, infatti, ha deciso di prendere in mano le forbici per aggiustare il «nido d'uccello» della bambina, la cui mamma è poi andata su tutte le furie.

Ecco cos'è successo, secondo quanto riportato dal Mirror.

Meglio darci un taglio... oppure no?

A quanto pare la motivazione per cui la donna ha deciso di prendere in mano le forbici e dare un nuovo taglio di capelli alla figlia di 3 anni della sua amica è che i ricci della bambina le apparivano «trasandati» e avevano assunto la forma di un vero e proprio «nido d'uccello».

Quello che doveva essere un pomeriggio di gioco tra le due piccole si è trasformato in un appuntamento dal parrucchiere: «Era ovvio che i suoi capelli non venivano spazzolati da almeno una settimana e le punte erano secche e rovinate», ha dichiarato la donna.

Poi, ha spiegato che inizialmente ha proposto alla bambina di sistemarle i capelli per renderla carina, e lei ha acconsentito.

La mamma di Bella, tuttavia, si è infuriata, anche perché la piccola di appena 3 anni non aveva mai tagliato i capelli prima d'ora e avrebbe voluto essere presente. «Per farla breve», conclude la mamma-parrucchiera, «ho finito per scusarmi per ciò che ho fatto e nonostante penso che lei abbia davvero esagerato a reagire così, mi sono resa conto che avrei dovuto prima chiedere. La mia amica (ora ex) non mi ha ancora perdonata e anche se dovesse farlo in futuro, onestamente non so se voglio avere vicino una persona che dà di matto per qualcosa di così superficiale».

