« Mi chiamano Raperonzolo per i miei capelli lunghi oltre un metro: ecco il mio segreto»

Il sogno di chi ama i capelli lunghi è quello di riuscire a farli crescere quanto più possibile. E c'è chi in effetti ci è riuscito. Si tratta di un'avvocatessa 36enne che, da quando ha nove anni, continua a far crescere i suoi capelli e negli ultimi sei anni pare non li abbia mai tagliati, prendendosene ogni giorno cura. Ora la sua chioma ha raggiunto la lunghezza di un metro e 20 centimetri. La donna è alta un metro e 50 centimetri. Scopriamo insieme come si prende cura dei suoi capelli dopo aver ottenuto il soprannome di «Raperonzolo "reale"».

Raperonzolo nella vita reale

Raperonzolo esiste? Inna Holovina la incarna perfettamente.

«La maggior parte delle ragazze dicono di non capire perché ho i capelli così lunghi - ha scritto Inna -, pensano che sia difficile per me gestirli, ma in realtà non è così, ci riesco molto velocemente. C'era un commento che mi offese un po', e diceva: 'Quanto è terribile avere questi capelli, passare la vita a prendersene cura, e non la vita spirituale, che è molto più importante'. Ma i miei capelli sono la mia anima, il mio fiore all'occhiello, ne sono molto orgogliosa. Cerco di ignorare questi commenti, oppure li guardo semplicemente in modo positivo».

