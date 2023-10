«Non esco con donne brutte, preferisco rimanere single», la dichiarazione scatena la polemica sui social

di Redazione Web

La bellezza, si sa, è soggettiva, e ciò che qualcuno trova bellissimo può essere bruttissimo per altri. Eppure, un uomo di 42 anni ha deciso che, pur di rimanere single per anni (o per sempre?), «non darà mai una possibilità alle donne brutte», né si accontenterà mai «di una seconda scelta».

Inolltre, afferma che i suoi standard siano parte di un vero e proprio «stile di vita» e, secondo quanto riportato dal DailyMail, è convinto di non essere affatto il solo uomo ad aver preso questa decisione. Naturalmente, la sua dichiarazione ha scatenato un dibattito in rete, specialmente perché a detta di molti «prima di dire una cosa del genere dovrebbe guardarsi allo specchio».

Lo stile di vita che fa discutere

Si tratta di un tiktoker di 42 anni, Machinist Kevin, che pubblica quasi esclusivamente video riguardanti il suo cane e i cani in generale.

Il suo discorso, che ovviamente non tiene in considerazione il lato soggettivo della bellezza, è in realtà una questione di preferenze: Kevin vuole una donna con i capelli lunghi (e, badate bene, ha un'opinione anche sull'acconciatura: meglio sciolti e liberi), attraente e dal seno prosperoso. «Non dico di essere Brad Pitt», afferma il tiktoker, «ma posso permettermi una scelta ragionevole».

A quanto pare, dunque, per il 42enne non c'è assolutamente nessun motivo per avere una relazione se non il fatto di poter godere dell'aspetto fisico dell'altra persona, tanto da arrivare a dichiarare che anche una sua possibile partner si interesserebbe a lui soltanto perché non è poi così "male". «Sicuramente è più difficile trovare qualcuno se cerchi soltanto le bellissime», ammette.

Come se tutti questi seri problemi non fossero abbastanza, Kevin dichiara di non poter conoscere donne nelle modalià classiche, come bevendo qualcosa insieme al bar, dato che sono anni che non consuma alcol. In più, non apprezza affatto le app di incontri dato che, a quanto dice, spesso non gli rispondono ai messaggi e quelle che approcciano per prime non sono belle come lui vorrebbe.

Sui social, nessuno ha apprezzato particolarmente la sua scelta di stile di vita, scrivendo commenti quali: «Ed ecco perché sei ancora single».

