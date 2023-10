Mamma mormone, la doppia vita choc: body in lattice e calze a rete per la spesa al supermercato

di redazione web

Holly Jane, 39 anni, è una mamma mormone con una doppia vita: membro della chiesa nota per le sue regole severe e influencer in bikini su Instagram con i suoi 122 mila followers. Recentemente la donna, già precedentemente bannata dalla comunità di fedeli, ha indossato un outfit sexy al supermercato che l'ha resa protagonista di uno scandalo.

Rosa Perrotta attaccata dagli hater: «Sei inutile, non sai fare neanche un piatto di pasta». Lei risponde così

L'influencer mormone

Holly è una mamma single di quattro figli che guadagna 70 mila sterline al mese dai suoi post sexy. La donna si era già sfogata per essere stata evitata dalla comunità mormone per aver condiviso foto online in bikini e per aver ricevuto una lettera che la informava dell'esclusione dalla chiesa per «condotta contraria alle leggi e all’ordine della vita». Nonostante le critiche è rimasta fedele alle sue idee e ha continuato a postare sui social i suoi scatti in bikini.

L'episodio choc

La mamma mormone, qualche giorno fa, si è presentata al supermercato indossando un body di lattice rosso con calze a rete e tacchi alti. I fan sono rimasti senza parole e sono arrivati numerosi commenti e 'reazioni' al post . Un follower ha scritto: «Portami a fare shopping», ma non sono mancate le critihce di altri che hanno scritto: «Ridicola».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA