Cambia sesso, poi ci ripensa e dopo 4 anni torna donna: «Ora sono mamma, me lo ha chiesto Dio»

Maddy Edwards, 25enne dell'Oklahoma, ha vissuto per 4 anni come uomo trans, per poi decidere di effettuare una detransizione, di lasciare la fidanzata e di ricominciare a uscire con persone di genere maschile. Secondo Edwards, la scelta è stata influenzata da un fattore "esterno": Dio.



Come riporta il Daily Mail, infatti, Edwards ha raccontato di aver cambiato idea dopo aver percepito una particolare richiesta: «Me lo ha chiesto Dio», ha dichiarato. Attualmente, Maddy è madre di un bambino e si dichiara soddisfatta di essere tornata alla sua veste femminile.

La storia di Maddy Edwards

Cresciuta in una famiglia cristiana tradizionale, Maddy Edwards ha si è sentita "diversa" fin dall'età di 5 anni, sentendosi più a suo agio in abiti maschili.

«Pensavo di dover essere un uomo, non pensavo di potermi accettare in nessun altro modo», ha raccontato Maddy. Così è nato Matthew che, nel 2020, si è fidanzato con una donna e ha progettato di sottoporsi alla procedura di transizione chirurgica, atta a rimuovere il tessuto mammario. Ma nel dicembre 2020, al lavoro, ha sentito all’improvviso la voce di Dio, che le diceva di smettere di scappare da lui. Un incontro, quello con Dio, che ha trasformato di nuovo il corso della sua vita, in modo radicale.

Matthew ridiventa Maddy

Matthew, quindi, ha ripreso ad essere Maddy: ha lasciato la sua compagna, abbandonando i progetti che i due avevano ideato. Maddy ha raccontato: «Dopo aver sentito la voce di Dio, sono riuscita ad accettarmi in quanto donna». Tornare alla sua prima identità, però, non è stato facile per Maddy: «All’inizio era strano essere chiamata ragazza e sentire la gente chiamarmi Maddy. Ogni volta che qualcuno diceva Matt o Matty mi voltavo. Mi ero dissociata da quell’identità per così tanto tempo», ha dichiarato.

Adesso, Maddy ha una figlia, e ha cambiato lavoro: si è dichiarata soddisfatta della sua scelta di vita, e ha abbracciato entusiasticamente il suo ruolo di mamma. La sua esperienza, però, non implica una sua condanna nei confronti della comunità transgender: «Sentire di essere trans è reale, non dirò mai il contrario», ha detto Maddy.

