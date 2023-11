Mamma arriva a sorpresa a scuola e si siede accanto al figlio per impedirgli di essere maleducato con i professori

di Redazione web

Mamma e figlio seduti uno accanto all'altro nel banco di scuola. Un'immagine insolita, che parla della storia vera di una donna che ha scelto di affrontare in maniera drastica e originale un problema legato al comportamento irrispettoso di suo figlio di 13 anni nei confronti degli insegnanti, che aveva sollevato numerose lamentele da parte del corpo docente. Becky Crandley, madre di cinque figli, ha optato per un gesto estremo: si è presentata al Sittingbourne Community College, nel Kent, e si è seduta accanto al figlio durante la lezione di matematica per assicurarsi in prima persona che si comportasse con rispetto nei confronti dei professori.

Lo studente maleducato

Il giovane, nonostante le punizioni precedenti, continuava a mantenere un atteggiamento irrispettoso. Dopo l'ennesima segnalazione della professoressa di matematica, la signora Crandley ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Un venerdì pomeriggio, alle 14:00, ha fatto il suo ingresso in classe, lasciando il figlio mortificato e senza parole.

La storia virale

La storia della madre determinata a insegnare il rispetto ai propri figli è diventata virale sui social media, dove la signora Crandley ha condiviso la sua esperienza come monito per altri genitori. «Penso che più genitori dovrebbero intervenire sul comportamento dei loro figli. Fa paura pensare a come potranno diventare in futuro», ha scritto. Pur definendosi una madre indulgente, la signora Crandley ha sottolineato che non tollererà mai la mancanza di rispetto di suo figlio verso gli altri. La sua mossa drastica sembra aver sortito l'effetto sperato, con il ragazzo che difficilmente dimenticherà quell'episodio imbarazzante.

