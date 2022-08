Entra col Suv al centro commerciale e sale fino al secondo piano: «Scusi, dov'è l'uscita?» VIDEO

Salire con la macchina al secondo piano di un centro commerciale anziché lasciarla nel parcheggio, non è una buona soluzione. Lo dimostra quanto accaduto nello shopping mall, South Shore Plaza alla periferia di Boston, dove una donna alla guida del suo Suv, per ragioni incomprensibili, ha guidato fino al secondo piano dell'edificio. Immortalata da foto e video dagli increduli visitatori del centro commerciale, la donna è stata poi fermata dalla sicurezza e successivamente dalla polizia.

A passeggio nel centro commerciale

Era all'incirca mezzogiorno quando la donna alla guida della sua Lincoln MKX, passava lentamente davanti ai negozianti sconcertati, che avranno pensato ad uno scherzo. A guidare il veicolo, che per le dimensioni non passa di certo inosservato, un'anziana signora che ha riferito alla polizia di aver guidato il Suv attraversando un ponte pedonale, dopodiché si è diretta all'entrata del centro commerciale dove le doppie porte automatiche si sono aperte e le hanno permesso di entrare.

Police back a car out of the South Shore Plaza after a confused, elderly lady drives through a double-door entrance on the 2nd floor of one of the parking garages. @AishaMbTV @crystalhaynes @LatoyNBCBoston @NiaNBCBoston @AmakaUbakaTV @NiaAClark @SouthShorePlaza #Boston pic.twitter.com/SIT84EXlDa — Ghettova (@ghettova) August 18, 2022

La donna, ha guidato per circa metà della lunghezza di un campo da football lungo il corridoio principale del secondo piano del centro commerciale, finché qualcuno non le ha detto di fermarsi. «Quando ho alzato lo sguardo, c'era una macchina proprio nell'angolo della mia finestra .È entrata, ha svoltato a sinistra e alla fine qualcuno l'ha fermata», ha detto alla NBC Boston Stacy Bartkos, la commessa di un negozio. La donna alla guida del Suv, una volta ferma, ha chiesto: «sai come uscire da qui?»

Police speak with elderly lady after she drove her car through a double-door entrance on the 2nd floor of one of the parking garages at the South Shore Plaza. @AishaMbTV @crystalhaynes @LatoyNBCBoston @NiaNBCBoston @AmakaUbakaTV @NiaAClark @SouthShorePlaza #Boston pic.twitter.com/cmtHNGgipG — Ghettova (@ghettova) August 18, 2022

