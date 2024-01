«Il mio ex si è suicidato e mi ha lasciato 700mila euro, ma i suoi genitori vogliono che li doni alla moglie incinta. Cosa devo fare?»

di Redazione Web

Una storia di amore, famiglia, tradimenti e... soldi, raccontata su Reddit da una donna in cerca di consiglio. Tutto è iniziato con una relazione romantica durata più di vent'anni, finita in modo brusco e con un ex ragazzo rancoroso. Quell'ex, però, è cresciuto e ha deciso di rimanere - anche se in maniera altalenante e poco frequente - nella vita della donna... almeno finché lui non ha deciso di mettere fine alla propria.

Il suicidio dell'ex ha portato, oltre al dolore, una notizia sconcertante: l'uomo aveva deciso di lasciare il suo patrimonio a lei, la sua ex ragazza, anche se i due non erano più insieme da anni e si erano entrambi rifatti una famiglia.

Non tutti, però, sono d'accordo con questa decisione.

Il dubbio: rinunciare all'eredità o no?

«Io e il mio ex siamo stati insieme per quasi vent'anni», racconta la donna, «Ma non ci siamo mai sposati: non lo abbiamo mai ritenuto necessario e non avevamo figli. Avevo problemi con gli anticoncezionali, quindi lui si è fatto una vasectomia.

Entrambi si sono rifatti una vita, dopo la rottura: lui ha incontrato una donna e si è sposato dopo sei mesi, lei ha frequentato un altro uomo e dopo un anno si è scoperta incinta: «Non eravamo pronti a un passo del genere ma abbiamo pensato di provare lo stesso, e oggi siamo felici».

Nonostante tutto, l'ex ha continuato a mandarle messaggi per le occasioni speciali, come i compleanni e le feste. «Non ho mai risposto», precisa la donna, «ma quando ha sentito di mia figlia mi ha mandato un lungo messaggio in cui diceva di essere ferito e che lo avevo tradito. Non ho risposto neppure a quello, e non mi ha mai più scritto nulla».

Poi, lo choc: «Pochi mesi dopo si è tolto la vita, e sua moglie partorirà da un momento all'altro. Sono stata contattata da un avvocato che mi ha informata di aver ereditato le proprietà del mio ex, tutto tranne qualcosa che è andato ai genitori e a suo nipote. Inoltre, mi ha lasciato una lettera in cui si scusa per ciò che mi ha detto, afferma di amarmi, di augurare la felicità a me e alla mia famiglia e di volermi aiutare».

Tuttavia, c'è chi non è d'accordo con la decisione dell'ex: «Sua moglie e i genitori di lui sono molto arrabbiati e pretendono che lasci tutto a loro. Io non so che fare, sarei str***a a tenerli? Perché è quello che vorrei fare, e quello che voleva anche lui».

Molti utenti hanno fatto presente che la decisione potrebbe essere stata dettata dal fatto che la moglie dell'uomo lo abbia tradito, dato che lui aveva fatto una vasectomia e lei è incinta. In ogni caso, sembrano essere quasi tutti d'accordo sul fatto che sia una decisione che spetta solo a lei e dato il volere del suo ex, non ci sarebbe nulla di male nel tenere i soldi.

