Stupra unadi appena, lae poi cerca dinei boschi. Un giovane di 24 anni Stephen Nicholson di Southampton, nel Regno Unito, che lavorava come badante per la mamma della sua vittima, è stato arrestato per l'omicidio diPare che i due avessero una relazione, anche se nessuno era a conoscenza del loro rapporto: da qualche mese l'adolescente aveva aggiornato il suo stato su Facebook con "impegnato" non specificando però con chi. La ragazza, due giorni fa, era uscita per andare a trovare una sua amica, ma poi non è più tornata così i familiari hanno allertato la polizia che ha subito avviato le indagini. Il giorno seguente il corpo della 13enne è stato trovato da un giovane che stava passeggiando con i cani nel bosco.Ad uccidere Lucy sono state diverse coltelate, anche se non è ancora stata trovata l'arma del delitto per la polizia il responsabile della sua morte sarebbe stato il ragazzo che per alcuni mesi aveva lavorato in casa loro. Tutta la famiglia è sconvolta per l'accaduto, così come gli amici che la ricordano come una ragazza solare e sempre sorridente. Le autorità, come riporta anche il Mirror , stanno comunque cercando di ricostruire le ultime ore di vita della ragazza, per capire la dinamica del delitto e le cause.