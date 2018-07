Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rassicura la sorella con un sms, mapoche ore dopo. Charlotte Brown, una 24enne britannica aveva da poco scritto alla sorella: «Sono ancora viva», perdopo essere uscita incon un ragazzo con cui si stava frequentando, ma dopo qualche ora è rimasta vittima di un incidente.Mentre era in gita sul Tamigi l'imbarcazione del 30enne Jack Shepherd si è ribaltata. I fatti risalgono al dicembre scorso, ma in questi giorni il ragazzo sta subendo il processo per la morte di Charlotte di cui è stato ritenuto responsabile. Stando alla ricostruzione dei fatti, come riporta anche la stampa locale , il motoscafo stava procedendo a una velocità troppo sostenuta e nel corso della gita si sarebbe ribaltato dopo aver colpito un oggetto sommerso. A bordo, però, nessuno indossava i giubotti di salvataggio.Il ragazzo è riuscito a salvarsi, ma Charlotte non ce l'ha fatta a nuotare fino a mettersi in salvo. Dopo essere stata soccorsa è stato tentato di tutto per rianimarla, ma purtroppo era troppo tardi. Ora il 30enne rischia fino a 6 anni di carcere per grave negligenza e omicidio colposo.