Claudio Santamaria e lo scatto "proibito" con la sua Francesca Barra su Instagram. FOTO

Claudio Santamaria e Francesca Brienza sono sempre più innamorati. E non lo nascondono. Pochi minuti fa, infatti, l'attore ha postato su Instagram una foto abbastanza esplicita di un suo incontro amoroso con la bella giornalista. Nello scatto "proibito" infatti i due sono completamente nudi e, seppure la foto sia leggermente sfocata, il loro corpi sono vicinissimi. Uno scatto hot che non mancherà di creare polemiche sul social.Leggi Anche > Claudio Santamaria e Francesca Barra, il loro secondo matrimonio Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono recentemente (ri)sposati, in una cerimonia intima, con pochi amici, in una bellissima spiaggia sul mare della Basilicata, dopo aver convolato a giuste nozze a Las Vegas circa un anno fa. In quell'occasione Claudio Santamaria aveva improvvisato una "serenata" per Francesca , strappando qualche risata agli amici che assistevano alla cerimonia.La coppia Barra-Santamaria ha fatto discutere sin da subito, anche da un punto di vista politico. Lui ex grillino fervente, lei candidata alle politiche con il Pd. Per la Barra l'esperienza politicia è durata pochissimo, giusto il tempo di una campagna elettorale, durante la quale, comunque, Santamaria le è stato accanto.