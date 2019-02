Studente di 14 anni accoltella la vice preside a scuola

Ultimo aggiornamento: 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

proprio all'interno della. Un ragazzo diha ferito con un coltello da cucina Roxana Alejandra Diaz per motivi che sono ancora da chiarire. Il ragazzo si è avventato contro la donna in una scuola a La Banda, a Santiago del Estero, pur non avendo mai dato prima segnali di irrequietezza o violenza.«Ho 23 anni di servizio e non ho mai vissuto una cosa del genere. Indicava il mio collo e il mio addome», ha raccontato la donna alla stampa locale . L'attacco è stato un vero choc visto che il ragazzo è sempre stato amorevole. Il 14enne stava facendo un corso di recupero, ma durante la lezione ha iniziato ad inveire contro l'insegnante, la professoressa ha provato a calmarlo ma in tutta risposta il giovane è uscito nei corridoi e ha iniziato a far esplodere petardi.La vice preside ha provato a quel punto a calmarlo ma il 14enne ha estratto il pugnale e ha iniziato a colpirla fino a quando un altro insegnante non è riuscito a fermarlo. La donna è stata soccorsa, ha riportato diversi tagli in varie parti del corpo ma non è in pericolo di vita, mentre il ragazzo è stato trasferito in un centro di custodia minorile.