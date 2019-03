Strangola l'autista e poi confessa: «Cantava canzoni di Natale fuori stagione...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'autista cantavacosì lo ha. Clayton Lucas, 25 anni, di Harrison, Pennsylvania ha confessato di averreo di aver canticchiato contro il suo volere. Il giovane si è avventato sull'uomo durante il viaggio e tra i due è iniziata una colluttazione.Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato un militare che ha notato l'auto parcheggiata sul marciapiede e uno strano movimento all'interno. Secondo quanto riporta il Daily Mail, l'autista, una volta raggiunto dal militare ha raccontato quello che era successo, spiegando che mentre era alla guida il passeggero aveva provato a strangolarlo. Il 25enne stava andando in un centro di riabilitazione dalla droga e quando gli hanno chiesto conferma dei fatti ha ammesso tutto.L'autista ha detto di essere stato costretto a colpirlo alle gambe per calmarlo, perché il 25enne era sul punto di ucciderlo. Ora Lucas è in carcere in attesa di processo.