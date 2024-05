Lo Stargate dei single, il portale Dublino-New York (nato per il turismo) è perfetto per incontrare l'anima gemella a distanza

di Morgana Sgariglia

Volete conoscere qualche single a New York? Potete volare a Dublino e farvi vedere dal portale virtuale che collega le due città. Il punto di incontro tra due nazioni diverse si è trasformato in una meta gettonata per incontrare sconosciuti a più di 5 mila chilometri di distanza.

Il motivo della presenza dei portali

Il sistema è stato installato per onorare Dublino come città europea del turismo intelligente per il 2024. Lo scopo del portale è trasmettere la programmazione culturale estiva delle rispettive città con spettacoli ad hoc ma data la telecamera aperta su O'Connell Street a Dublino, nel centro città a nord del fiume Liffey, e sulla piazza pubblica adiacente al Flatiron Building di New York, le persone hanno pensato di trasformarla letteralmente in un punto di incontri.

L'installazione ricorda molto il portale di Stargate, il film del 1994 di Roland Emmerich, che permette di collegare in modo istantaneo due punti distanti nello Spazio. Si tratta di un cerchio di cemento in cui è racchiuso un grande monitor con una piccola webcam che collega in streaming digitale le due città.

La gente è impazzita

Tante persone single si sono riunite davanti al portale in live streaming h24, sette giorni su sette, per individuare persone attraenti, alzare mani a forma di cuore, mostrare cartelli con i propri nomi sui social media e, persino, scambiarsi numeri. A volte sfugge anche di mano, come a quel dublinese che ha scritto sul cartello: «Send nudes (invia nudi, ndr)».

Una ragazza 25enne di Brooklyn, Ali Weber-Heavey, è diventata virale quando ha pubblicato un video su TikTok in cui si vedeva in mezzo alla folla del Flatiron District, insieme a un gruppo di giovani irlandesi nel portale, con una clip audio che diceva: «Sembrate soli...

I portali anche in Polonia e Lituania

«Siamo sopraffatti dalle reazioni, che sono ampiamente positive - dicono i creatori di questa tecnologia a Euronews Travel - Non stiamo cercando di suggerire alcun modo particolare su come le persone dovrebbero interagire con i portali o tra loro». I dispositivi sono infatti un invito ad incontrare gli esseri umani e a interagire come meglio si vuole. Altri portali sono stati installati in Polonia e Lituania, secondo il loro sito web, The Portals Network, che potrebbero portare a più incontri d'amore internazionali.

Il rovescio della medaglia

Tuttavia, le situazioni di disagio non sono tardate ad arrivare. Una donna sulla quarantina, visibilmente ubriaca, è stata arrestata mercoledì sera scorso a Dublino dopo essere stata vista sfregarsi contro l'installazione e schiaffeggiarla. Secondo LimerickLive, è stata scortata via da due agenti della polizia nazionale.

