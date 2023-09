Bimbo di 12 anni salva il suo terapista che rischia di annegare in piscina: la tecnica imparata grazie a Stranger Things

di Redazione web

Un ragazzino eroe salva la vita al suo terapista grazie ad una tecnica di rianimazione imparata dalla popolare serie tv Stranger Things. L'episodio si è verificato in Florida, a West Palm Beach il 4 settembre. Austen Macmillan, 12 anni, era in piscina nella casa di famiglia con Jason Piquette, 30 anni, suo terapista di analisi comportamentale. I due stavano giocando a trattenere il respiro sott'acqua. Ad un certo punto Austen si è accorto che il suo terapista non riemergeva.

Ecco come la serie tv lo ha aiutato a salvargli la vita.

Stranger Things e la rianimazione

Allarmato è sceso sul fondo della piscina e dopo aver trascinato l'uomo verso la parte bassa ha cercato di attivare il pulsante di emergenza dell'Apple Watch.

Ha poi raccontato che si era ricordato come fare dopo aver visto un episodio della popolare serie Netflix. Cosi facendo è riuscito a salvare la vita al suo terapista. Tutta la sequenza è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso.

