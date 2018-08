Squali nel Mediterraneo, ecco perchè non c'è da avere paura

La @policia junto con socorristas y personal de @PalmaAquarium retiran el animal. Se teme por su vida.



La playa de Cala Domingos, en Manacor, fue desalojada a las 15 horas.#sos #socorrismo #mareanaranja #bañoseguro pic.twitter.com/3CAIDmDq3e — Salvament Aquàtic Illes Balears (@SalvamentIB) 2 agosto 2018

Ha scatenato il, costretti a fuggire dall'acqua per ripararsi su alcuni scogli, ed è rimasto a pochi metri dalla riva fino a quando alcune guardie zoologiche, insieme ad alcuni bagnini, non lo hanno estratto dall'acqua e condotto lontano dalla spiaggia. Alla fine, però, unoè stato ucciso con unaÈ quanto accaduto ieri pomeriggio sull'isola di, in. Lo squalo, la cui specie non è stata precisata, era comparso improvvisamente a poca distanza dalla riva, ad una profondità piuttosto bassa, nella spiaggia di, a Manacor. In pochi istanti la presenza dell'animale ha causato il fuggi-fuggi generale, prima dell'intervento delle guardie zoologiche. Come riportano vari media, tra cui l'Independent , lo squalo alla fine è stato catturato e portato via in fretta e furia dalle guardie zoologiche e dalla polizia, con l'assistenza di alcuni bagnini. Come reso noto successivamente, l'animale è statocon un'iniezione letale una volta constatate le disperate condizioni di salute. È probabile, infatti, che l'animale fosse gravemente malato e, forse, per questo motivo, si era avvicinato così insolitamente ad una delle spiagge più rinomate delle