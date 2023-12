«Guadagno più di 20mila€ a settimana come spogliarellista e fidanzata professionista: il mio lavoro è estenuante ma lo adoro»

di Redazione web

Mia Lee è una 35enne di New York che, da qualche anno, ha cambiato vita. Prima, era impiegata in banca ma il lavoro non le piaceva e non la soddisfava, quindi, ha cercato un impiego che la facesse sentire più viva. La donna è diventata una spogliarellista e arrotonda il suo stipendio facendo la fidanzata professionista dei banchieri che la pagano profumatamente.

L'intervista di Mia Lee

Mia Lee, recentemente, ha rilasciato un'intervista a Business Insider dove ha raccontato il suo lavoro: «Sono una spogliarellista ma faccio anche la fidanzata professionista, ovvero, la parte divertente che le mogli hanno perso oppure, per chi non è sposato, la compagna perfetta, super sexy e carina. In questo periodo sono molto impegnata e penso che sia la combinazione clima freddo e feste natalizie che attira più clienti e a un buon numero di loro non piace molto passare il tempo con le proprie famiglie, quindi cercano una via di fuga. Molti dei clienti abituali dei miei strip club fuori città sono tornati a New York per riunioni di lavoro prenatalizie e feste aziendali e mi hanno cercata. Le stanze private del club sono molto richieste in questo momento, quindi posso contare sul fatto che pagheranno per almeno quattro ore da soli con me, il che costerà loro un minimo di 1.760 dollari (più di 1500 euro). Con il mio lavoro di spogliarellista e fidanzata professionista di banchieri riesco a guadagnare fino a 20mila euro a settimana».

Le parole di Mia Lee

Infine, Mia Lee ha concluso la sua intervista dicendo: «Prima di andare in discoteca o passare del tempo con i clienti devo solo fare una doccia veloce, lavarmi i denti e indossare un vestito sexy che viene sempre molto apprezzato. Anche se il mio lavoro è estenuante, lo adoro davvero.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA