Spende oltre 100 mila sterline per il suo toyboy, poi scopre che è sposato con un'altra donna e fa causa

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Giugno 2020, 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ma poi scopre cheDiane Peebles, 61 anni, di Edimburgo, ha lasciato tutto e si è trasferita in Sri Lanka per amore, dopo aver speso gran parte dei suoi risparmi per il marito diPriyanjana De Zoysa.La donna si è innamorata del ragazzo durante una vacanza. Il giovane lavorava nell'albergo in cui alloggiava la donna ed è scattata la scintilla. I due si sono scritti e sentiti a lungo fino a quando la donna non ha lasciato la sua vita per andare in Sri Lanka dove ha comprato una casa al marito, intestandola a suo nome e dove ha fatto numerosi e costosi regali a lui e alla sua famiglia per un totale di 100 mila sterline, come riporta il Sun I due si sono sposati, lei ha venduto la casa ed è andata nel paese natale del marito, ma lì sono iniziati i problemi. Il giovane da dolce e premuroso ha inziato ad essere scostante, aveva perso interese verso la moglie che ha scoperto che in realtà lui era già sposato con un'altra donna. Il marito è stato poi ucciso, probabilmente in un regolamento di conti, ma per mesi la donna non è potuta tornare nel suo paese e ora vuole capire se c'è un modo per riavere indietro i soldi persi in quella che considera una vera e propria truffa.