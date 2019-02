Assalto a colpi di fucile nella fabrica di valvole ad Aurora, in Illinois: un morto, feriti quattro poliziotti

Allarme nella fabbrica di valvole “ Henry Pratt“, ad Aurora, nell’Illinois,a a un'ora d'auto da Chicago. Ci sono feriti. Secondo quanto ha detto la polizia, c’è un “active shooter”, ovvero un uomo armato che spara, nella sede della fabbrica.



Tutte le scuole della zona sono state messe in lockdown per precauzione. La fabbrica dove si trova lo sparatore è molto vasta e occupa vari isolati della cittadina.



Numerose “vittime“ sono state trasportate in ospedale in elicottero. La polizia ha chiesto agli ospedali di mandare “quante più ambulanze possibile“. Pare che quattro poliziotti siano feriti da colpi di fucile. Il bilancio aggiornato parla di almeno una persona uccisa. Ultimo aggiornamento: 23:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA