Allerta meteo in Spagna, tempesta si abbatte sul Paese: due i morti

Tragedia in Spagna a causa del maltempo. I corpi di due persone travolte in mare sono stati recuperati giovedì nel nord-ovest del Paese spagnolo, spazzata da venti molto forti e onde alte 7 metri.

«Due persone sono morte dopo essere cadute in mare a Muros del Nalon e a Cudillero», ha dichiarato il servizio di emergenza delle Asturie, nel nord-ovest del Paese. I vigili del fuoco hanno issato a bordo di un elicottero «il corpo senza vita di un uomo» che era caduto da una diga a Muros del Nalon. Erano stati avvertiti nel primo pomeriggio che «una persona era appena caduta in mare».

Allo stesso tempo, i servizi di emergenza erano stati chiamati per una donna caduta nel porto di Cudillero, il cui corpo «sbatteva contro gli scogli». «Soccorsa da una barca che l’ha riportata al porto, la donna era priva di sensi». I soccorritori hanno cercato di rianimarla per un’ora, ma e morta. L’agenzia meteorologica spagnola ha emesso un’allerta arancione per avvertire della pericolosita del mare giovedi, parlando di 6-7 metri.





