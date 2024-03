Meteo, giovedì Santo con allerta maltempo: temporali in otto regioni. A Pasqua e Pasquetta estate a Sud e piogge al Nord

Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia: oggi, giovedì Santo, allerta gialla in Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Toscana, Umbria e Veneto. Atteso un miglioramento meteo per Pasqua e Pasquetta.

Secondo gli esperti di 3BMeteo, la seconda perturbazione della Settimana Santa ha ormai raggiunto l'Italia con il suo carico di piogge e di temporali ma non sarà l'ultima della serie. C'è un terzo fronte sempre associato al vortice ciclonico sull'Inghilterra che transiterà velocemente su parte della Penisola nella giornata di giovedì. Subito dopo avremo una rimonta anticiclonica che sarà garanzia di tempo stabile e molto mite fino a Pasqua e Pasquetta ma come sappiamo ciò varrà solo per una parte d'Italia perchè su alcune regioni avremo maltempo. Vediamo intanto come si annuncerà questo terzo peggioramento con il tempo fino alla giornata di venerdì.