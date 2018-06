Sophie Gradon, l'ex Miss Gran Bretagna trovata morta in casa a 32 anni

L'ex miss Gran Bretagna cerca coinquilini. Il problema? Le piace girare in intimo

Un intero paese è sotto choc per la morte di, miss Gran Bretagna 2009. La donna,, è stata infattinella suadi Medburn, nei pressi di Newcastle.Le cause della morte sono al momento sconosciute, ma ci sono ovviamente indagini in corso ed è prevista un'autopsia. Non è esclusa, tuttavia, l'ipotesi del suicidio, come riporta anche Metro.co.uk . La notizia, che ha lasciato sgomenta tutta la Gran Bretagna, è stata confermata dal compagno di Sophie,. «Non dimenticherò mai quel sorriso, ti amo così tanto e resterai il mio mondo per sempre», si legge nel post dell'uomo su Facebook., dopo aver vinto il premio di miss Gran Bretagna, era diventata ancora più popolare con la partecipazione al reality Love Island. Fu la prima concorrente del programma a dichiararsi apertamenteed aveva destato parecchio scandalo quando, durante il reality, fu protagonista di un rapporto sessuale consumato all'interno di un armadio.