di Ilaria Del Prete

terrificante durante il. La pilota tedesca, 17 anni, è stata sbalzata fuori dal circuito dopo il contatto con un'altra auto: al momento non si conoscono le sue condizioni di salute in seguito a quello che è già stato definito uno dei peggiori incidenti in pista che si siano mai verificati.L'auto di, pilota del team VARmotorsport, è entrata in curva a velocità troppo elevata, è stata toccata da un'altra vettura e ha letteralmente preso il volo schiantandosi contro una barriera di protezione del circuito. Le immagini sono terrificanti. L'impatto è stato molto violento e un cameraman e tre fotografi sono stati ricoverati, mentre sono ancora sconosciute le condizioni di Sophia., 17 anni, ha gareggiato quest'anno per la prima volta nel GP di Macao, un test che conclude la stagione nel mondiale Formula 3. Quest'anno la pilota tedesca ha disputato il campionato europeo di Formula 3 nel team Van Amersfoort Racing, con un decimo posto come miglior risultato.