Baghdad, razzi sfiorano ambasciata e base aerea Usa. Funerali Soleimani, Rohani: «Gli americani vedranno le conseguenze per anni»

Due razzi o colpi di mortaio si sono abbattuti oggi sulla superprotetta Green Zone di Baghdad, secondo quanto riferiscono testimoni, il giorno dopo il raid Usa che ha ucciso il generale iraniano Suleimani. Un razzo si è abbattuto sulla Zona Verde sfiorando l'ambasciata Usa e un altro vicino alla base aerea di Balad, che ospita i soldati Usa. Non vi sono al momento notizie di vittime. L'ambasciata americana sarebbe stato circondata dalle forze speciali irachene e la strada chiusa.



secondo quanto riferiscono testimoni, il giorno dopo il raid Usa che ha ucciso il generale iraniano Suleimani. Un razzo si è abbattuto sulla Zona Verde sfiorando l'ambasciata Usa e un altro vicino alla base aerea di Balad, che ospita i soldati Usa. Non vi sono al momento notizie di vittime. L'ambasciata americana sarebbe stato circondata dalle forze speciali irachene e la strada chiusa.

ll generale iraniano Qassem Soleimani, ucciso in un raid americano a Baghdad, verrà sepolto martedì nella sua città natale di Kerman, a sud di Teheran. Si concluderà così una lunga celebrazione funebre iniziata oggi a Baghdad, fra grida di «Morte all'America».



Il corteo funebre è partito questa mattina dall'aeroporto Al Muthana di Baghdad e si è diretto verso l'area fortificata della Zona verde, dove si trova l'ambasciata americana, mentre la folla dei dolenti agitava bandiere irachene e delle milizie sciite, assieme a ritratti di Soleimani e del leader supremo iraniano, l'aytollah Ali Khamenei, riferisce la Bbc. Il convoglio funebre è poi partito verso le città irachene di Karbala e Najaf, fra i principali santuari dei musulmani sciiti. In serata il corpo di Soleimani verrà rimpatriato in Iran, dove sono stati proclamati tre giorni di lutto, al termine dei quali il generale verrà sepolto a Kerman. Le sue spoglie verranno inizialmente portate nella città santa di Mashhad. La preghiera del funerale verrà condotta a Teheran dall'ayatollah Khamenei, un onore concesso di rado.

ROHANI, 'USA VEDRANNO EFFETTI LORO ERRORE PER ANNI' Gli americani «non si sono resi conto di quale grande errore» hanno fatto. «Vedranno gli effetti di questa azione criminale non solo oggi, ma negli anni a venire». Lo ha dichiarato il presidente iraniano, Hassan Rohani, nel corso di una visita ai familiari del generale Qassem Soleimani. «Il crimine dell'America rimarrà nella storia tra i più grandi commessi contro il popolo iraniano», ha aggiunto Rohani, secondo il quale oggi gli Stati Uniti sono «più odiati» dagli iraniani e dagli iracheni.

Si sono tenuti oggi ae nelle due città sante sciite didel generale iraniano, morto ieri in un attacco americano vicino alla capitale irachena.