Annunciato divieto per le sigarette elettroniche usa e getta: «Danneggiano la salute e l'ambiente»

La Francia ha annunciato il divieto delle sigarette elettroniche usa e getta. Nell'ambito del piano nazionale della lotta al fumo condotta dalla prima ministra Elisabeth Borne, saranno ultimati i ritocchi per il bilancio 2024 con un piano di riduzione del fumo. Secondo la ministra, è la causa di morte di 75mila persone l'anno.

Il divieto alle sigarette elettroniche

La Francia vigila attivamente il consumo di tabacco e simili da diverso tempo. La ministra ha affermato all'emittente Rtl che «presenterà presto un nuovo piano nazionale per la lotta al fumo con, in particolare, il divieto delle sigarette elettroniche usa e getta, le “puff” che danno cattive abitudini ai giovani».

Il piano non include ulteriori aumenti delle tasse sulle sigarette, aggiungendo continueranno però a controllare gli eventuali livelli e possibili aumenti del consumo.

Anche il ministro della salute, François Braun, ha ribadito che le sigarette usa e getta, nello specifico, inquinano l'ambiente e sono un «vero danno ecologico», oltre a danneggiare la salute.

Le sigarette elettroniche stanno aiutando tanta gente ad abbandonare quelle normali.

Da ex fumatore che ha smesso 4 anni fa, il divieto di fumarle all’aperto appare esagerato.

In italia

All'inizio dell'anno, anche la premier Giorgia Meloni parlò del controllo sul consumo del fumo.

Mentre, l'attuale ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini lo scorso marzo affermò: «Le sigarette elettroniche stanno aiutando tanta gente ad abbandonare quelle normali. Da ex fumatore che ha smesso 4 anni fa, il divieto di fumarle all’aperto appare esagerato. Voi che dite?». Mentre in merito a quelle usa e getta, il governo italiano ancora non si è pronunciato.

