Sigarette al bando, il fumatore Zeman: «Me lo dicono tutti ma non smetterò mai»

Sigarette al bando, «stop al fumo nei parchi e nelle spiagge»

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

«Capisco i divieti, ma io non smetto». Zdenek Zeman, ex allenatore di Roma e Lazio, icona del fumatore incallito, non contrasta la proposta di estendere i divieti di fumo a parchi e spiagge.«Giusto rispettare chi non fuma: ma il veleno che circola nell'aria è ben più grave del fumo passivo. Bisogna sempre avere rispetto di tutti, basterebbe questo».«Ho sofferto anche il divieto di fumo in panchina, poi ci si abitua e comunque ho continuato a fumare dove potevo».«Mai, anche se me lo dicono tutti. Non ho nemmeno fatto fioretti».«Non lo so, non tengo mai il conto. Se poi scopro che sono tante, mi arrabbio e ne fumo ancora di più per farmi passare il nervoso».