Vuole smettere di fumare e compra un vaporizzatore: «Rischio di morire dopo averlo usato 5 mesi. Ho annullato il mio matrimonio»

Lucy Turchin voleva smettere di fumare e, per rendere meno traumatico il passaggio, ha deciso di comprare una sigaretta elettronica (con il vaporizzatore). Ma, dopo averla utilizzata per 5 mesi, ha fatto una drammatica scoperta.

La donna, una 35enne dello Stato di Whashington, negli Stati Uniti, ora si trova a combattere contro una malattia polmonare mortale. Un storia che ha deciso di condividere con i suoi follower di TikTok, lanciando un appello: «Non comprate le sigarette elettroniche».

«Rischio di morire per uno svapo»

La giovane donna ha dovuto abbandonare gli studi e ha dovuto annullare il suo matrimonio. Il motivo? La malattia, nell'ultimo periodo, è degenerata e ogni settimana deve recarsi in ospedale per sottoporsi a cure intensive. Lucy esce raramente di casa perché ha molto dolore e la sua routine è gravemente compromessa dalla polmonite che l'ha colpita.

L'ex studentessa ha già speso più di 27mila euro in cure e, adesso, teme il peggio. «Non esco quasi mai di casa, perché potrei respirare il fumo di altri e potrebbe essere fatale in questo momento», ha dichiarato la donna al Daily Mail. «È davvero terrificante quello che sto vivendo. Sono molto traumatizzata e ho paura di morire, farei qualsiasi cosa per tornare indietro e non comprare quella sigaretta».

La «sensazione di un'ustione»

Dopo soli 5 mesi, lontana dalle sigarette normali, utilizzando la "svapo", si è resa conto che qualcosa non andava. Adesso fa fatica a fare tutto. Ogni piccola azione la fa affannare e dentro di sé ha proprio la «sensazione di un'ustione chimica» dei polmoni. «Sento i miei polmoni gonfi, come se dentro ci fosse una nuvola.

I medici mi hanno spiegato che la colpa non è attribuibile alle sigarette, ma proprio al mio cambio. La sigaretta elettronica mi ha rovinata - dichiara Lucy -. Dopo i dolori lancinanti, ho smesso per qualche mese e sono stata molto meglio. Poi purtroppo ho iniziato di nuovo e le cose sono peggiorate subito».

La malattia

Dopo tre anni di diagnosi errate, attraverso una tac, i medici hanno visto un ispessimento bronchiale. L'ossigeno circola sempre peggio nei suoi polmoni e il tessuto polmonare è pieno di macchie bianche. «Vivo con dolori lancinanti e sono sempre più depressa. Ho dovuto abbandonare l'università e rinunciare al mio matrimonio. Sono davvero disperata. Adesso spero solo che tutto questo possa finire presto e di poter riprendere in mano la mia vita.

Voglio indossare il bellissimo vestito da sposa che avevo già comprato e, soprattutto, voglio finire il mio master - racconta in lacrime -. Non riesco proprio a capacitarmi del fatto che un vaporizzatore abbia potuto rovinare la mia vita in questo modo».

