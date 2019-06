Sigarette elettroniche, San Francisco le mette al bando: è la prima città negli Usa

Al bando le: la città disarà infatti la prima città americana a farlo, grazie ad un'ordinanza approvata dal Consiglio dei Supervisori, che ha accolto all'unanimità il divieto di venderle o distribuirle. Ordinanza sostenuta anche dal sindaco. Una decisione destinata a far discutere, un bando che si applica a negozi e vendite online e varrà finché tali prodotti non saranno stati sottoposti alla revisione della Us Food and Drug Administration.«Un passo decisivo per evitare che un'altra generazione di giovani a San Francisco crescano dipendenti dalla nicotina», ha dichiarato il procuratore della città Dennis Herrera dopo il voto,. Il sindaco ha già espresso il proprio sostegno all'iniziativa: «Appoggio la norma voluta dal procuratore Dennis Herrera e dal Supervisore Shamann Walton per una sospensione della vendita delle sigarette elettroniche a San Francisco fino a quando la Food and Drug Administration non avrà tratto le sue conclusioni sul suo impatto per la salute pubblica».Dopo la firma, l'ordinanza diventerà effettiva in 30 giorni e verrà attuata sei mesi dopo. «C'è così tanto che non sappiamo sugli effetti per la salute di questi prodotti, ma sappiamo che le società produttrici prendono di mira i nostri figli nelle loro pubblicità. Dobbiamo agire per proteggere la salute dei giovani di San Francisco ed impedire che la prossima generazione sia dipendente da quei prodotti».