Si lancia dal paracadute per festeggiare la fine del liceo, 18enne muore davanti ai suoi genitori

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Luglio 2020, 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sidavanti ai. Jeanna Triplicata e il suo istruttore 35enne Nick Esposito, sono morti sul colpo dopo un incidente avvenuto mentre si lanciavano con il paracadute. Il paracadute principale non si sarebbe aperto e i due sono precipitati rovinosamente nel vuoto. Il tutto è avvenuto in Georgia.La ragazza aveva deciso di fare il lancio per festeggiare la fine del liceo. Aveva redatto una lista di cose da fare prima di iniziare l'università e questa era una di quelle. Era stata accompagnata dai suoi genitori e proprio davanti ai loro occhi ha perso la vita, come riporta anche la stampa locale. Ora le autorità sono ora al lavoro per ricostruire le cause della doppia tragedia e stabilire perché il paracadute non si è aperto.I genitori che hanno assistito alla scena hanno raccontato di aver visto che qualcosa non andava, poi lo schianto.