Donna sequestrata e chiusa nel bagagliaio di un'auto: salvata da un tamponamento

Sequestrata e torturata in casa dall'ex fidanzato. Melania aveva denunciato, ecco come si è salvata

Una donna che era statadi un'auto con mani e piedi legati ègrazie ad un episodio decisamente fortuito: un. Il veicolo Audi dell'uomo che l'aveva rapita, infatti, è stato colpito da un altro mezzo che procedeva a breve distanza: l'impatto, senza conseguenze per la donna, ha fatto sì che il bagagliaio si aprisse e la donna potesse uscire.L'incredibile vicenda è avvenuta in, nella città di. La donna rapita si chiamae, una volta uscita dal bagagliaio, ha destato una certa sorpresa negli altri automobilisti, che l'hanno vista a terra mentre cercava di liberarsi. Dopo l'incidente il suo rapitore, un trentenne di nome Chen, si è dato alla fuga a piedi ma è stato rintracciato e fermato qualche minuto dopo dalla polizia.L'uomo, dopo un breve interrogatorio, ha ammesso le proprie colpe ma la polizia non ha diffuso pubblicamente l'intera ricostruzione dei fatti e del movente. L'unico dettaglio rivelato dalle autorità è che Lei Hu, dipendente di un ospedale della provincia, era stata rapita da Chen poco dopo essere uscita dal luogo di lavoro.