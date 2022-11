Vuole scattare un selfie sopra le cascate, giovane mamma scivola e muore travolta dall'acqua

Una giovane mamma di 26 anni è morta dopo essere precipitata dalle cascate di Corupa a Santa Catarina, in Brasile, mentre provava a farsi un selfie. Amanda Franco dos Santos era con due sue amiche nell'area delle cascate, ma aveva deciso di fare un percorso alternativo, chiuso al pubblico, proprio per concedersi uno scatto da favola.

La svista

Il resto del gruppo, dopo un po', ha notato l'assenza delle ragazze e ha chiamato i soccorsi. Le squadre dei vigili del fuoco volontari locali hanno lanciato una frenetica missione di ricerca e salvataggio ma alla fine non sono riuscite a trovare la 26enne. Amanda è stata ritrovata solo dopo diversi giorni in un'area molto distante da quella in cui si era smarrita, dopo che l'acqua l'aveva trascinata per chilometri.

La parte di percorso in cui si era avventurata la 26enne era stata chiusa al pubblico proprio perché considerata pericolosa. La ragazza si sarebbe messa in un punto esposto e molto scivoloso, perdendo poi la stabilità e cadendo rovinosamente in basso. La famiglia della giovane, che lascia un bambino piccolo, è sconvolta per l'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 13:36

