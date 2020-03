Londra, tre scuole inglesi chiudono perché ci sono studenti di origini italiane: «Serve una profonda sanificazione». Interviene l'ambasciata italiana.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 21:31

«Le scuole resteranno chiuse per due giorni perché ci sono studenti di origine italiana». È quel che ha deciso, preside di tre istituti privati inglesi - la Khalsa Secondary Academy di Stoke Poges, la Atam Academy di Redbridge e la Khalsa Secondary Academy di Stoke Poges - per paura del diffondersi del. «È necessaria una sanificazione profonda», ha scritto in una lettera ai genitori degli alunni. La reazione dell’ambasciata italiana aè stata immediata. «L’origine delle persone non c’entra nulla con i rischi di contagio», si legge nella nota di risposta. «Tanto più che nessuno degli alunni ha viaggiato nelle zone a rischio». I tre istituti sono stati infine riaperti.