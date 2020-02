Coronavirus, la paura svuota i voli dall'Inghilterra: British Airways ne cancella 22 diretti a Milano

Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

La paura delsvuota i voli per l'Italia: la compagnia britannicaha deciso infatti di cancellare ben 22 voli per Milano previsti tra oggi e il prossimo 11 marzo per via della mancanza di prenotazioni, legata al diffondersi dell'allarme internazionale sul coronavirus nel nostro Paese, in particolare nelle regioni del Nord, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, che cita fonti della stessa compagnia aerea.Il governo del Regno Unito oggi ha confermato di non voler imporre alcun provvedimento di stop dei collegamenti aerei con l'Italia, perché la ritiene una misura controproducente in termini di sicurezza: le annunciate e confermate cancellazioni comunque non compromettono i collegamenti tra Londra (e altre città britanniche) e Milano targati British Airways, poiché ci sono diversi voli disponibili e prenotabili anche nei prossimi giorni, come si può facilmente verificare sul sito della compagnia.