Salva la nipotina da un incendio, 20enne ustionato su tutto il corpo: «Lo rifarei anche a costo di morire»

Difende la figlia molestata, papà tassista accoltellato da una baby gang: è grave

Mercoledì 10 Luglio 2019, 20:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hala suadi otto anni da unin casa, ma per compiere quel gesto eroico e coraggioso ha rischiato di pagare con la sua stessa vita. Un, infatti, ha riportato gravipur di salvare la bimba ed è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni stanno però migliorando gradualmente e, nonostante il dolore per le ustioni, questo giovane si dice pronto a sacrificarsi ancora per la sua nipotina.Quella di, giovane di Aberdeen (Washington), è una storia di coraggio e altruismo fuori dal comune: a raccontarla è il portale locale KomoNews, che ha anche intervistato il ragazzo in ospedale . Lepiù gravi sono state quelle riportate da Derrick al volto, alle braccia e sulla schiena: completamente avvolto nelle garze, il ragazzo è ancora alle prese con la convalescenza e piuttosto dolorante, ma si è detto anche felice per essere riuscito a salvare la vita della sua, Mercedes.L'era scoppiato la scorsa settimana, per cause ancora da accertare, nelladi tre piani in cui Derrick vive con la sorella maggiore, Kayla, e i tre figli di lei (Mercedes, Junior e Rory). Le fiamme si erano originate intorno alle 4 del mattino, cogliendo di sorpresa Derrick, la sorella e i tre nipotini del ragazzo. Il rogo aveva fatto sì che la piccola, la figlia maggiore di Kayla, rimanesse bloccata nella sua stanza, ma Derrick, senza pensarci due volte, si è precipitato per le scale e raggiungere la piccola. «L'avevo sentita gridare il mio nome, non potevo lasciarla lì, così ho iniziato a correre verso di lei, mentre sentivo il fuoco che mi bruciava la pelle» - racconta il ventenne - «Alla fine sono riuscito a raggiungerla, mi sono tolto la camicia e l'ho avvolta intorno al suo viso, per evitare che respirasse tutto quel fumo. Poi siamo scappati il più velocemente possibile».Una volta abbandonata la casa in fiamme, Derrick, insieme ai nipotini Mercedes e Junior, è stato trasportato in ospedale con un'eliambulanza per via delle gravi ustioni riportate. Anche i due bambini stanno meglio e questo è ciò che riesce a dare più sollievo al ragazzo, che è già stato definito un eroe anche dalla polizia della sua città ma respinge questa etichetta: «Non lo sono, al massimo posso esserlo solo per i miei nipotini, ma semplicemente mi sono rifiutati di abbandonarli alla morte. Lo rifarei ancora, anche se dovessi riportare ustioni più gravi o addirittura morire».