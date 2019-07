Difende la figlia molestata, papà tassista accoltellato da una baby gang: è grave

Bimba di 7 anni morta investita da un'auto parcheggiata: «La macchina ha inziato a muoversi sola»

ÚLTIMA HORA



Nuestro portavoz @TitoEliteTx nos da la última hora sobre el estado del compañero Teo apuñalado anoche en el barrio del Carmel .



Por suerte, los médicos dicen que está fuera de peligro



Nos alegramos y seguimos con todo nuestro ánimo y apoyo para Teo @Salvalona1 pic.twitter.com/weIcUHr94P — Elite Taxi Bcn #1Vtc30Taxis (@Elite_TaxiBcn) 7 luglio 2019

Martedì 9 Luglio 2019, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevaadolescente, che era statain strada da una, ma è stato accoltellato ed è finito in ospedale, dove è ancora ricoverato in gravi condizioni. La vittima dell'aggressione è un, identificato solo col diminutivo di Teo.È accaduto a, nel quartiere del Carmel, intorno alle 3 della notte di sabato scorso, come rendono noto i Mossos d'Esquadra, la polizia catalana. Il quotidiano La Vanguardia ha ricostruito in parte la dinamica dell'aggressione: l'uomo, allertato telefonicamente dalla figlia, si era precipitato per difenderla ed ha affrontato undi età compresa tra i 16 e i 18 anni. Questi ultimi, vedendo arrivare l'uomo verso di loro, prima hanno tentato di colpirlo lanciando delle pietre e poi uno di loro ha tirato fuori un'lunga 15 centimetri, colpendolo alla schiena e sfiorando addirittura la colonna vertebrale.Tito Alvarez, portavoce di un sindacato di tassisti catalani, è andato a far visita all'uomo in ospedale, spiegando: «Ora Teo è fuori pericolo ed il presunto aggressore è già stato identificato». Intanto, le indagini proseguono per ricostruire con maggiore esattezza la dinamica dell'aggressione.