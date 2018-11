Salva la fidanzata da un'auto che la stava investendo, lui viene schiacciato contro un muro: gamba amputata

In vendita a Perugia la casa del delitto di Meredith Kercher: ecco quanto costa e la descrizione dell'immobile​

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. Stava camminando su un marciapiede in piena notte quando un'auto fuori controllo ha invaso il marciapiede. Pochi secondi per pensare e reagire,. Lui è intervenuto, l'ha spinta via, ma è stato colpito. L'impatto è stato tremendo e lo ha. Sembrava morto sul colpo, ma è stato rianimato in ambulanza. Tuttavia in ospedaleall'altezza dell'anca.Ed Bowen ha messo la sua vita davanti a quella della fidanzata Nicola Boraston. È sopravvissuto ma dovrà vivere il resto dei suoi giorni senza una gamba. Un gesto eroico quello di questo giovane ragazzo di 33 anni di Bristol che non gli ha tolto la voglia di ripartire. Ha già iniziato le cure, lui che nella vita ha sempre aiutato il prossimo servendo in case si cura assistendo i malati. Ora qualcuno lo sta facendo per lui. Gli amici di Ed hanno anche aperto unaraggiungendo quasi 8mila sterline. Soldi che serviranno per la riabilitazione e le spese mediche.Tanti sono anche i messaggi che sta ricevendo sulla sua pagina Facebook. Amici, colleghi, persone della città. Tutti pronti ad applaudire il suo gesto, ha mostrargli il loro affetto e la loro vicinanza in questa sfida che dovrà affrontare nella vita.