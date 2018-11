In vendita a Perugia la casa del delitto di Meredith Kercher: ecco quanto costa e la descrizione dell'immobile

Meredith Kercher

Undici anni dopo. Ail 1 novembre del 2007 la studentessa inglese in erasmus venne uccisa nella casa che condivideva con altri studenti. Una «» viene descritta sul sito dell'agenzia Mediaimmobiliare che cura le trattative. Indicandone anche il prezzo,La casa è stata completamente rinnovata dall'attuale proprietaria ed è all'interno completamente diversa da come era quando venne compiuto. Sistemato anche l'esterno che 11 anni fa finì nelle immagini e nelle foto che fecero il giro del mondo. Dissequestrata nell'ottobre del 2009 venne ceduta dalla titolare storica nel giugno del 2015 all'attuale che ora l'ha messa in vendita.Sempre nel sito dell'agenzia immobiliare si sottolinea che la «villa singola» fu «completamente ristrutturata nel 2017 sia dal punto di vista sismico che strutturale» ed è «immersa in giardino privato di circa quattro ettari». La vicenda giudiziaria legata all'omicidio di Meredith Kercher è chiusa ormai da diverso tempo. È stato infatti condannato definitivamente a 16 anni di reclusione Rudy Guede, rinchiuso nel carcere di Viterbo e ammesso al lavoro esterno. Per lui il fine pena è previsto nel 2022 ma già entro quest'anno potrebbe chiedere la semilibertà. Assolti in maniera definitiva dalla Cassazione, invece, Raffaele Sollecito e Amanda Knox che si sono sempre proclamati estranei a quanto successo.