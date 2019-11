Ryanair, crepe su tre aerei Boeing 737. «Ma la compagnia non ha detto nulla»

crepe negli aerei della compagnia aerea low cost irlandese: la preoccupante notizia, non resa pubblica dalla società, è stata rivelata dal quotidiano britannico Guardian, che afferma come Ryanair abbia messo fuori servizio tre dei suoi Boeing 737. Il motivo, la scoperta di crepe strutturali sulla forcella che collega le ali alla fusoliera.I tre velivoli coinvolti sono in servizio da oltre 15 anni: due si trovano in California per le necessarie riparazioni, mentre il terzo è parcheggiato in un hangar dell'aeroporto londinese di Stansted, uno degli hub principali della compagnia. Ryanair non è la prima compagnia a fare i conti con questo difetto sugli aerei Boeing 737: anche l'americana Southwest e l'australiana Qantas hanno riscontrato lo stesso problema.Il fatto che la compagnia non abbia reso noti i particolari della vicenda è dovuta al riserbo che mantiene sempre in questi casi: è passato all’incirca un mese da quando sono stati scoperti questi problemi nei vecchi modelli di Boeing 737, e gli apparecchi coinvolti sarebbero unaLa Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha ordinato un’ispezione a tutti gli aerei identici con più di 30mila ore di volo. Non ci sarebbero comunque problemi per la sicurezza legati a queste crepe, secondo quanto afferma il Guardian che cita un esperto: