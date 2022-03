Russia, per le strade di Mosca e San Pietroburgo arrivano i "mini-avatar" contro la guerra

Omini di pongo, plastica e carta con i colori della bandiera ucraina o con simboli della pace stanno colorando le strade di Mosca e San Pietroburgo. Piccole testimonianze contro la guerra lasciate ovunque dai parchi pubblici, ai ponti, dai monumenti agli scaffali dei supermercati, anche dentro i contenitori delle uova. Sono i minuscoli avatar che stanno sostituendo i manifestanti per aggirare il pugno duro di Mosca contro ogni forma di protesta che ha prodotto migliaia di arresti in un mese di guerra.

Le città russe si stanno riempiendo dei pupazzetti creati da artisti o da semplici cittadini che vogliono dire 'no' all'invasione di Putin, perché «nessuna voce è troppo piccola contro la guerra». A sostenerli, un account Instagram che raccoglie tutte le foto dei piccoli dissidenti che stanno invadendo le principali città e si chiama Malenkiy_piket1 ovvero Piccolo picchetto. Una protesta appoggiata anche dall'estero, con scatti che arrivano da Varsavia, Roma, Milano o dalla Norvegia e l'invito ad andare avanti.

I minuscoli dissidenti stringono in mano bandiere dell'Ucraina, cartelli con scritto no war o con il simbolo della Z che caratterizza ormai la guerra di Putin sbarrato dal segnale di divieto. Piccoli pupazzi di stoffa gialli e celesti sono stati lasciati sugli alberi nei parchi pubblici, omini di pongo spuntano per le strade, sopra i cancelli delle case, sotto i monumenti, piccoli manifestanti di carta appaiono davanti al McDonald's ormai chiuso e sugli scaffali dei supermercati, perfino dentro i contenitori delle uova. Chi lascia il suo avatar lo fotografa e invia lo scatto alla pagina Instagram che lo pubblica immediatamente.

