Russia, un cargo si schianta in Siberia: nessun sopravvissuto

Nessun sopravvissuto nell'incidente aereo avvenuto oggi in Russia. I soccorritori hanno trovato il luogo dello schianto del cargo Antonov An-12 vicino al villaggio di Pivovarikha nella regione di Irkutsk. L'aereo della compagnia bielorussa Grodno, in volo da Yakutsk a Irkutsk, è scomparso dai radar mentre si avvicinava alla destinazione nella Siberia orientale. Lo hanno detto i servizi di emergenza alla Tass. Secondo le primissime informazioni a bordo c'erano otto persone.

«Secondo i dati preliminari, il luogo dello schianto è stato trovato nella zona vicino al villaggio di Pivovarikha, non lontano dall'aerodromo. L'aereo, della compagnia aerea bielorussa Grodno, è scomparso dagli schermi radar mentre faceva un secondo tentativo di atterraggio», ha detto il centro di ricerca e salvataggio dell'aviazione. L'aereo è stato trovato in fiamme e non sono stati trovati sopravvissuti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 18:32

