Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Momento storico quello dellotra. Il sacerdote ha invitato gli sposi a formulare le promesse e occhi negli occhi i due hanno ripetuto le parole del celebrante. Il loro sguardo fisso e il tenersi per mano durante tutta le cerimonia ha commosso anche i cuori più algidi, ma lo scambio delle fedi segna anche un momento storico, ulteriormente rivoluzionario per la corona inglese.Gli sposi reali non hanno mai indossato l'anello matrimoniale mentre Harry sì. Per i reali non è obbligatorio indossare la fede anche successivamente al matrimonio, ma il duca di Sussex ha stabilito che anche dopo la cerimonia continuerà ad indossare l'anello come simbolo dell'amore che lo lega a Meghan.Dopo che Harry mette l'anello a Meghan sorride teneralemte, mentre lei non distoglie mai gli occhi dal suo sguardo. Il celebrante li dichiara così marito e moglie.