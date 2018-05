Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mentre in alcuni Paesi, compresa l’Italia, si ragiona sull’opportunità o sulla convenienza eventuale dio dall’Unione Europea, in altri si ragiona in maniera perfettamente opposta. È il caso della Romania, nell’Unione dal 2007, che vorrebbeed entrare nell’euro, ma per quest’ultimo passo dovrà aspettare come minimo altri sei anni.In Romania, come racconta La Stampa, l’Europa non è considerata come un potere esterno di burocrati che minacciano la sovranità nazionale, ma come un’opportunità. Sebbene più recentementeal governo romeno sul fronte corruzione hanno creato delle frizioni con il governo e con il partito socialdemocratico, che sta prendendo una direzione ostile all’Europa scontrandosi con il presidente Iohannis.Nel primo semestre del 2019 la Romania guiderà l’Europa, e il suo obiettivo sarà di «rilanciare il dibattito sui valori comuni europei». Secondo gli ultimi dati di Eurobarometro, il 71% dei romeni considera positiva l’appartenenza all’Unione, e negli ultimi mesi il dato sarebbe addirittura cresciuto: numeri importanti se pensiamo che in Italia la percentuale è di poco superiore al 40%.Ad avvantaggiare questo tipo di ottimismo contribuisce, con l’economia che è cresciuta del 6,9% nel 2017, e la disoccupazione che è scesa sotto il 5%. L’aumento dell’inflazione (+4,2%) porta invece i politici locali a invocare proprio l’entrata nell’euro: “Ci aiuterebbe a contenere l’inflazione e rafforzare il commercio”, secondo il ministro agli Affari Europei Victor Negrescu. “Diciamolo: fuori dall’euro si sta peggio”. Per la Commissione però ci sarà da aspettare: la Romania non potrà entrarci prima del 2024.