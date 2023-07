Incendio e Apocalisse a Rodi, la fuga dei turisti dalle fiamme: «La più grande evacuazione della storia» VIDEO CHOC

Rodi brucia da ormai sei giorni. Il terribile incendio non sembra avere fine e sta, inevitabilmente, distruggendo l'isola. A riportare la tragedia che si sta compiendo sono i media greci e le immagini che giungono sui social network che immortalano scene di fiamme altre, fumo nero e turisti in fuga.

Le autorità nelle ultime ore hanno evacuato più di 30mila persone, di cui 2mila hanno dovuto essere trasportate al largo delle spiegge via nave. «La più grande evacuazione della storia del Paese», dichiara la polizia e le immagini sono davvero apocalittiche.

L'incendio ha bruciato una vasta area di foresta, distruggendo anche lussuosi alberghi, oltre a molte abitazioni. Prosegue intanto il lavoro del vigili del fuoco, impegnati in prima linea contro le alte temperature e i forti venti. «È andato tutto bene.

Nella notte sono state evacuate le zone di Massari, Malonas e Haraki. Circa 30mila persone hanno dovuto lasciare le loro case o gli alberghi e sono stati invitati da un messaggio del 112 a muoversi verso la città di Rodi. Tre navi della Guardia Costiera, una scialuppa dell'esercito, un'imbarcazione gonfiabile delle forze speciali e 30 barche a vela private hanno contribuito all'evacuazione. La compagnia di navigazione privata Blue Star ha offerto una delle sue navi per ospitare alcuni degli sfollati.

Il ministero degli Esteri greco ha aperto ad Atene un'unità di crisi per facilitare il rimpatrio dei turisti stranieri. Per la giornata odierna in Grecia sono attese temperature superiori a 44 gradi. Mentre il segretario generale della Protezione civile greca ha dichiarato lo stato di emergenza nell'area municipale di Rodi Sud a causa degli incendi che stanno bruciando l'isola da sei giorni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 15:54

