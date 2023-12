Roberta Cortesi, ritrovata la 36enne scomparsa a Malaga: «Aveva perso il telefonino, è a casa del nuovo fidanzato»

di Redazione web

Roberta Cortesi, che era scomparsa da Malaga, in Spagna, il 25 novembre scorso è stata rintracciata. Lo conferma all'Adnkronos la Farnesina. La 36enne è originaria di Osio Sotto, in provincia di Bergamo. La sorella comunica che si è messa in contatto con lei. I familiari avevano lanciato un appello nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?” e ringraziano tutti.

Ritrovata Roberta Cortesi

A Malaga Roberta lavorava come cameriera.

Secondo quanto apprende l'Adnkronos la 36enne, che si era trasferita in Spagna due anni fa, sarebbe a casa di un nuovo fidanzato e avrebbe affermato di aver perso il telefonino. Dal 25 novembre Cortesi non era più rintracciabile da quando, alle 12.20 di quel giorno, era entrata per l’ultima volta in WhatsApp per salutare la madre prima di andare al lavoro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Dicembre 2023, 23:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA