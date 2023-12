Roberta scomparsa in Spagna da 11 giorni. La sorella: «Le è successo qualcosa, ma non si fa nulla per trovarla». Si mobilita l'Interpool

di Daniele Molteni

Roberta Cortesi, 36 anni, è scomparsa a Malaga. Nella città spagnola, dove si era trasferita per lavoro nel 2021, non si trova da 11 giorni. E adesso, forse con ritardo, si mobilita anche l'interpol. «Le è successo qualcosa, non si fa abbastanza per trovarla», dice la sorella Alessandra. A Osio Sotto, in provincia di Bergamo, la famiglia è convinta che sia avvenuto "un evento delittuoso", e l'avvocato della madre e della sorella ha contattato la polizia spagnola per chiedere un maggior coinvolgimento nelle indagini. Intanto l'associazione spagnola Sos Desaparecidos ha diffuso un appello urgente con le immagini della donna, chiedendo a chiunque abbia informazioni di contattare le autorità.

Il cellulare è spento dal 25 novembre, giorno della scomparsa

Gli investigatori spagnoli, al momento, non hanno una pista privilegiata, e tutte le piste restano aperte.

Non ha risposto nemmeno ai messaggi della sorella

Roberta non ha nemmeno risposto ai messaggi, nemmeno a quelli della sorella Alessandra. Un comportamento che i famigliari ritengono anomalo, dal momento che Roberta Cortesi era abituata a telefonare alla madre con frequenza perché legata a lei e alla sorella da rapporto molto stretto.

