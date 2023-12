Robert Bull, il miliardario dei bungalow in bancarotta: «Ha un debito di 850 milioni di euro»

di Tommaso Cometti

Dalle stelle alle stalle, proprio dopo una stravagante ostentazione di benessere. Robert Bull, 46enne miliardario britannico, non sta attraversando un periodo facile: il tycoon, infatti, avrebbe contratto un debito di ben 725 milioni di sterline. Come riporta il Daily Mail, Bull si sarebbe arricchito tramutando aree di sosta ormai inutilizzate in villaggi di bungalow.

Robert Bull in bancarotta

Poco tempo fa, Bull è stato eletto ottantottesimo uomo più ricco d'Inghilterra dal Sunday Times. Possiede una dimora dal valore di 10 milioni di sterline, contornata da un parco auto di 12 supercar. Ma, come ha raccontato anche Bloomberg, alcuni legali hanno dichiarato in tribunale che le finanze di Bull sono tutt'altro che rosee: il tycoon, infatti, sarebbe ormai in bancarotta.

Perché il magnate ha debiti

Il debito sarebbe stato causato dal fallimento della compagnia del 46enne, la RoyaleLife, precedentemente valutata circa 4 miliardi di sterline. La sentenza di bancarotta, come riportano i media locali, sarebbe stata emessa lo scorso 2 dicembre. Bull, attualmente fidanzato con la modella Sara Nilsen, sta sperando di potersi accordare con i creditori (stando ai documenti legali ottenuti dal Mail).

