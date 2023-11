Maxi rissa alla festa di paese, Thomas ucciso con una coltellata al petto: aveva 16 anni

di Marta Goggi

Esplosione di violenza a Crépol, un villaggio del centro della Francia, a sud di Lione, dove la notte fra sabato 18 e domenica 19 novembre , durante il tradizionale «ballo d'inverno» nel locale salone delle feste, i 450 partecipanti sono stati assaliti da un gruppo di individui che ha fatto irruzione. Ne sono seguiti scontri violentissimi, nei quali è morto Thomas, 16 anni, accoltellato al torace.

La maxirissa

Almeno altre 18 persone sono state ferite, due in modo molto grave. Le indagini propendono per un regolamento di conti fra bande locali. I fatti sono avvenuti verso le 2:10 del mattino, quando la serata danzante, un evento privato organizzato nella sala comunale, si avviava alla conclusione. Un gruppo di diverse persone ha cercato di entrare, un buttafuori si è opposto ed è stato aggredito a coltellate. Quando l'uomo stava per soccombere, un gruppo di partecipanti che si trovava all'interno è uscito per far fronte agli intrusi e ne è nata «una rissa generale», secondo il procuratore.

Le parole della sindaca e dei testimoni

La sindaca, Martine Lagut, ha denunciato «una banda venuta per uccidere.

Lunedì 20 Novembre 2023

